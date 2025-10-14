Svetli način
Črna kronika

Goljufija po uničujočih poplavah: lažni račun za dobrih 375 tisočakov

Slovenj Gradec, 14. 10. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 53 minutami

Celjski kriminalisti so v teh dneh zaključili preiskavo kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Vložili so kazensko ovadbo zoper eno fizično osebo iz ene od koroških občin ter osumljenca iz gospodarske družbe, ki je nudil pomoč pri storitvi očitanega kaznivega dejanja.

Kot so pojasnili na PU Celje, sta osumljeni osebi kaznivo dejanje zagrešili v prvem mesecu po uničujočih poplavah v letu 2023.

Z zlorabo instituta interventnih ukrepov, ki je vključeval pokritje intervencijskih stroškov, namenjenih opravljanju neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter nujnosti del, s katerimi so se reševala človeška življenja, premoženje in kulturna dediščina, sta osumljeni osebi v množico računov za opravljena intervencijska dela v prizadeti občini dodali lažni račun v znesku dobrih 375.000 evrov z DDV. Omenjena dela nikoli niso bila opravljena, so ugotovili kriminalisti.

V predkazenskem postopku se je pokazalo, da je občina v dneh po poplavah gospodarski družbi izdala naročilo za izvedbo nujnih intervencijskih del na več različnih lokacijah. Šlo je za nakladanje, transport in planiranje mulja ter prodnatih nanosov, dobavo in planiranje tampona z utrjevanjem, izdelavo začasnih zložb kamen-beton ter suhih zložb, namenjenih stabilizaciji nestabilnih brežin.

Po specifikaciji računa, izstavljenega občini, naj bi bila dela opravljena med 7. in 16. avgustom 2023.

Poplavljena Koroška avgusta 2023.
Poplavljena Koroška avgusta 2023. FOTO: Aljoša Kravanja

Kriminalisti so v sklopu preiskave za potrebe iskanja dokazov uporabili tudi prikrite metode dela. S tem so uspeli dokazati, da osumljena oseba iz gospodarske družbe v navedenem času, niti kasneje, nobenega od navedenih del ni opravila. Druga osumljena oseba pa je, kljub vedenju, da naročena dela niso bila opravljena, prejet račun po izdanem naročilu zavestno in hote potrdila v plačilo.

S tem je gospodarska družba pridobila premoženjsko korist v višini plačanega računa, torej 375.000 evrov.

