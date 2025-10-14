Goljufija po uničujočih poplavah: lažni račun za dobrih 375 tisočakov

Kot so pojasnili na PU Celje, sta osumljeni osebi kaznivo dejanje zagrešili v prvem mesecu po uničujočih poplavah v letu 2023.

Z zlorabo instituta interventnih ukrepov, ki je vključeval pokritje intervencijskih stroškov, namenjenih opravljanju neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter nujnosti del, s katerimi so se reševala človeška življenja, premoženje in kulturna dediščina, sta osumljeni osebi v množico računov za opravljena intervencijska dela v prizadeti občini dodali lažni račun v znesku dobrih 375.000 evrov z DDV. Omenjena dela nikoli niso bila opravljena, so ugotovili kriminalisti.

V predkazenskem postopku se je pokazalo, da je občina v dneh po poplavah gospodarski družbi izdala naročilo za izvedbo nujnih intervencijskih del na več različnih lokacijah. Šlo je za nakladanje, transport in planiranje mulja ter prodnatih nanosov, dobavo in planiranje tampona z utrjevanjem, izdelavo začasnih zložb kamen-beton ter suhih zložb, namenjenih stabilizaciji nestabilnih brežin.

Po specifikaciji računa, izstavljenega občini, naj bi bila dela opravljena med 7. in 16. avgustom 2023.