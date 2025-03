Goljufija: poskušali pridobiti sredstva EU v višini 205 tisoč evrov

Mariborski kriminalisti so prejšnji teden na območju PU Maribor in PU Murska Sobota na petih naslovih izvedli šest hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov. Razlog: poskus storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU.

Predkazenski postopek se je pričel v letu 2024 na podlagi podane kazenske prijave, v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi v sklopu javnega razpisa.

Predkazenski postopek usmerja Evropsko javno tožilstvo in poteka zoper več pravnih oseb in eno fizično osebo, oz. samostojnega podjetnika.

Osumljeni naj bi v imenu podjetij, ki delujejo na območju mariborske in murskosoboške policijske uprave, skušali pridobiti evropska sredstva na javnem razpisu v skupni višini približno 205.000 evrov, in sicer tako, da so priložili lažno dokumentacijo o referencah enega od podjetnikov.

V okviru izvedenih hišnih preiskav so kriminalisti zasegli poslovno in drugo dokumentacijo ter elektronske naprave, pri čemer jih bodo v nadaljevanju pregledali in svoje ugotovitve po zaključku posredovali na Evropsko javno tožilstvo, so še sporočili iz PU Maribor.