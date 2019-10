Goljufija z odrezano roko: se bosta Abramov in Adlešičeva izrekla za kriva?

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bo danes s predobravnavnim narokom steklo sojenje v razvpitem primeru domnevne zavarovalniške goljufije z odrezano roko. Obtožnica Sebastiena Abramova , Julijo Adlešič , Gorazda Colariča in Tinko Huskić Colarič bremeni več kaznivih dejanj, da bi z zavarovalniško goljufijo pridobili protipravno premoženjsko korist. Grozi jim do osem let zaporne kazni.

Zgodilo se je na začetku leta ...

Primer, ki je dodobra pretresel Slovenijo, sega na začetek letošnjega leta. Po scenariju, ki so ga vpleteni predstavili policiji, naj bi 21-letno Julijo Adlešič na rezilo krožne žage porinil pes.

Da je nesreča nenavadna, so prvi posumili policisti. Ob prihodu na kraj dogodka ob žagi praktično ni bilo krvi, roka pa je ležala na zidu. Nemudoma so jo odpeljali na UKC. Sume na zrežirano nesrečo naj bi za policisti kmalu opazili tudi kirurgi. Presenetili so jih gladek rez in nepoškodovani prsti na odrezani roki. Večina poškodb udov namreč le redko omogoča reimplantacijo.

Naslednje presenečenje za zdravnike pa je bil prvi pregled pacientke po odpustitvi iz bolnišnice. 21-letnica je imela na roki ozebline. Roko naj bi si tiščala v zamrzovalnik, da bi ji odmrla.

Goljufijo so naposled odkrile tudi zavarovalnice. Sklenitev petih življenjskih zavarovanj mesec pred nesrečo so le stežka videli kot naključje. Če bi postala huda invalidka, bi ji lahko skupno pripadalo kar 1.217.950 evrov odškodnine. Adlešičeva zanika, da naj bi si roko odrezala namenoma, pač pa trdi, da je šlo za nesrečo.

'Če že, bi prepričal svojo mamo, da si odreže roko, saj je že starejša'

To so bile besede Abramova, ki je v intervjuju za Slovenske novice prvič javno spregovoril o dogajanju. Dodal je, da z Julijo dogodka nista načrtovala. A njegova zgodba se povsem razlikuje od zgodbe, ki nam jo je marca pripovedoval njegov oče Gorazd Colarič.

"Ničesar nisem kriv, žrtev njune prevare sem, govorila je, da si bo odrezala roko, a v to je jaz gotovo nisem silil," je v solzah razlagal oče Abramova. "Le obrnil sem se in na žagi, na kateri sem rad rezljal, si je sama odrezala roko,"trdi 63-letnik, ki so ga policisti izpustili po zaslišanju. Moledoval naj bi sina in dekle, da naj tega, kar imata v načrtu, ne storita, a sta bila odločena, da iztržita denar od zavarovalnic.

Je leta 2015 umoril svoje tedanje dekle?

Na celjskem okrožnem sodišču pa že teče sodna preiskava zoper Abramova, ki je osumljen, da je marca 2015 umoril svoje tedanje dekle Saro Veber. Abramov je osumljen, da je storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora.