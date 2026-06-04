Goljufija za debel milijon: preusmerjali tovornjake in kradli tovor

Mariborski policisti so konec maja podali kazensko ovadbo zoper dva zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice, osumljena storitve dveh kaznivih dejanj pomoči pri goljufiji, je sporočila predstavnica PU Maribor Anita Kovačič.

"Ugotovljeno je bilo, da sta v letu 2024 nudila pomoč neznanim sostorilcem, ki so zlorabili ime podjetja z območja Trebnjega pri administrativnih postopkih v povezavi s pridobitvijo prevozov na ravni EU, na tej podlagi pa pridobili posel prevoza bakrenih izdelkov iz Španije v Italijo in iz Nemčije v Slovenijo, za kar so najeli slovensko in bosansko prevozniško podjetje. Voznika teh podjetij sta tovor dostavila podjetju na območju Slovenske Bistrice, ne pa naročnikom, ki so bili s tem dejanjem oškodovani za okrog 450.000 evrov," je pojasnila goljufijo, ki je, kot se je izkazalo, trajala dlje časa.

Gre namreč za nadaljevanje preiskave iz leta 2024, ko je policija že podala kazensko ovadbo za tri kazniva dejanja goljufije zoper tri osumljence, ki so prav tako z zlorabo pristnega imena podjetja z območja Trebnjega z odtujitvijo 45 ton bakrenih žic in približno 44 ton sončnih panelov oškodovali hrvaško in slovensko prevozniško podjetje v skupni vrednosti 586.000 evrov. Vsi omenjeni so že bili obravnavani za različna kazniva dejanja.

Kot je še sporočila Kovačičeva, gre pri vseh obravnavanih kaznivih dejanjih za isti način storitve, in sicer so storilci zlorabili javno dostopne podatke prevozniškega podjetja in z namenom pridobitve prevozov izvedli postopke registracije. Za prevoze so se dogovorili s slovenskimi in tujimi prevozniškimi podjetji, ki so v tujini prevzeli blago od dobaviteljev. Storilci so nato v komunikaciji s prevozniki spremenili kraj raztovora in blago usmerili na območje PU Maribor. Ob tem so z lažnim predstavljanjem osebe, odgovorne za prevzem tovora, in voznike preslepili tako, da so jim omogočili raztovor tovora, ki so ga v nadaljevanju odtujili. Prevozniška podjetja so bila skupno oškodovana za okrog 1.036.000 evrov.

Kazen za tovrstno kaznivo dejanje je zapor od enega do osmih let.



