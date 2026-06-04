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Črna kronika

Goljufija za debel milijon: preusmerjali tovornjake in kradli tovor

Maribor, 04. 06. 2026 15.03 pred 55 minutami 2 min branja 1

Avtor:
D.L.
Nalaganje tovornjakov

Mariborski policisti so ovadili zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice, osumljena sodelovanja pri goljufiji, ki je prevozniška podjetja oškodovala za več kot milijon evrov. Vpleteni so z lažnim predstavljanjem pridobili posle prevoza, nato pa tovornjake preusmerili na drug naslov, jih tam razložili ter tovor ukradli. Na ta način so prišli do pošiljke bakrenih izdelkov ter sončnih panelov.

Voznik tovornjaka (simbolična slika)
Voznik tovornjaka (simbolična slika)
FOTO: Shutterstock

Mariborski policisti so konec maja podali kazensko ovadbo zoper dva zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice, osumljena storitve dveh kaznivih dejanj pomoči pri goljufiji, je sporočila predstavnica PU Maribor Anita Kovačič.

"Ugotovljeno je bilo, da sta v letu 2024 nudila pomoč neznanim sostorilcem, ki so zlorabili ime podjetja z območja Trebnjega pri administrativnih postopkih v povezavi s pridobitvijo prevozov na ravni EU, na tej podlagi pa pridobili posel prevoza bakrenih izdelkov iz Španije v Italijo in iz Nemčije v Slovenijo, za kar so najeli slovensko in bosansko prevozniško podjetje. Voznika teh podjetij sta tovor dostavila podjetju na območju Slovenske Bistrice, ne pa naročnikom, ki so bili s tem dejanjem oškodovani za okrog 450.000 evrov," je pojasnila goljufijo, ki je, kot se je izkazalo, trajala dlje časa.

Gre namreč za nadaljevanje preiskave iz leta 2024, ko je policija že podala kazensko ovadbo za tri kazniva dejanja goljufije zoper tri osumljence, ki so prav tako z zlorabo pristnega imena podjetja z območja Trebnjega z odtujitvijo 45 ton bakrenih žic in približno 44 ton sončnih panelov oškodovali hrvaško in slovensko prevozniško podjetje v skupni vrednosti 586.000 evrov. Vsi omenjeni so že bili obravnavani za različna kazniva dejanja.

Kot je še sporočila Kovačičeva, gre pri vseh obravnavanih kaznivih dejanjih za isti način storitve, in sicer so storilci zlorabili javno dostopne podatke prevozniškega podjetja in z namenom pridobitve prevozov izvedli postopke registracije. Za prevoze so se dogovorili s slovenskimi in tujimi prevozniškimi podjetji, ki so v tujini prevzeli blago od dobaviteljev. Storilci so nato v komunikaciji s prevozniki spremenili kraj raztovora in blago usmerili na območje PU Maribor. Ob tem so z lažnim predstavljanjem osebe, odgovorne za prevzem tovora, in voznike preslepili tako, da so jim omogočili raztovor tovora, ki so ga v nadaljevanju odtujili. Prevozniška podjetja so bila skupno oškodovana za okrog 1.036.000 evrov.

Kazen za tovrstno kaznivo dejanje je zapor od enega do osmih let.


goljufija policija Maribor prevozništvo kriminal

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KOMENTARJI1

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pager
04. 06. 2026 16.04
za vso to sr.n.e je kriva Marija Terezija, ona je v naših krajih začela opuščati kazni, kot bi jih poimenovali "oko za oko" ampak Saudska Arabija jih še kar izvaja, tam se ne krade, Brunej jih je pa pred nekaj leti celo na novo uvedel, pa tud tam se ne krade, zakaj???
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