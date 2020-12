Spletni goljufi tokrat izkoristili Pošto Slovenije

"Dragi kupec, obveščamo vas, da vaš paket čaka na dostavo. Na spodnji povezavi potrdite plačilo 2,99 EUR. Opomba: postopek preverjanja je treba opraviti v naslednjih 02 dneh. Kliknite spodnjo povezavo: https://www.posta.si/payment." Tako se glasi sporočilo, ki ga v imenu Pošte Slovenije spletni goljufi po e-pošti pošiljalo različnim prejemnikom. V izogib nevšečnostim so se na Twitterju oglasili tudi iz Pošte, kjer opozarjajo, da "so se pojavila e-sporočila, ki prejemnika obveščajo, da ga čaka paket, za katerega je potrebno plačati manjši znesek poštnine (2,99 EUR)" .

Dodajajo, da gre za lažna sporočila, "saj Pošta Slovenije v nobenem primeru dostave ne pogojuje s plačilom vnaprej" . Zato je že sporna povezava, ki vas pelje na nepooblaščeno spletno mesto, pa tudi podpis v samem sporočilu nakazuje na nepravilnosti, saj se pošiljatelj podpiše z "Član Post of Slovenia" . Da gre za prevaro, nakazuje že elektronski naslov, ki ne pripada Pošti Slovenije.

Projekt Varni na internetu, ki ga izvaja nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, opozarja, da so v zadnjem času, ko je v porastu naročanje blaga od doma in dostava na dom, zelo pogosto zlorabljena elektronska sporočila dostavnih podjetjij, kot je tudi Pošta Slovenije. Opozorijo na tipičen primer, da "kako v duhu 'ostani doma' časa, nas čaka paket, plačati moramo le še stroške dostave". "Posledično lahko goljuf pridobljene podatke zlorabi in kreditno kartico uporabi za nakupe na drugih spletnih mestih ter povzroči precejšnjo finančno škodo."

Kaj storite, če ste prepozno ugotovili, da gre za prevaro?

Če ste že vpisali podatke o vaši kreditni kartici,"nemudoma pokličite servisni center vaše banke in kartico prekličite." "Prevaro tudi prijavite na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT na naslov cert@cert.si, kjer bodo poskrbeli, da se lažna stran čimprej onemogoči."