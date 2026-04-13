Črna kronika

'Vaš sorodnik potrebuje denar': starejši tarča nove goljufije

Koper, 13. 04. 2026 15.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Telefonski klic

Koprski policisti so v minulih dneh obravnavali dva primera goljufije. Storilci so z zavajanjem po telefonu od dveh starejših občank skušali pridobiti denar. Na Policiji občane pozivajo k previdnosti.

V prvem primeru je starejša občanka, ki so ji dejali, da je njena hči v bolnišnici in da potrebuje denar, poklicala vnuka, ki je prevaro preprečil.

V drugem primeru pa je neznani moški poklical starejšo občanko in ji lažno predstavil, da je bil njen bližnji sorodnik udeležen v prometni nesreči. Ta naj bi nujno potreboval denar za operacijo. Klicatelj je z oškodovanko vztrajno govoril dlje časa ter jo s tem zadrževal na telefonski liniji, da ne bi mogla preveriti resničnosti informacij.

Medtem je na njen dom prišla neznana ženska, tej pa je oškodovanka v prepričanju, da pomaga sorodniku, izročila večjo vsoto gotovine.

Kot pojasnjujejo na PU Koper, gre za organizirano obliko goljufije, kjer sodeluje več oseb. Medtem ko ena oseba kliče in ustvarja občutek nujnosti, druga oseba pride po denar na dom.

Kako prepoznati prevaro?

Klicatelj govori o nesreči ali nujni operaciji bližnjega ter zahteva takojšnje izročilo denarja. Oškodovanca skuša zadržati na telefonu in napove, da bo nekdo prišel po denar na dom.

Na Policiji vsem svetujejo, da ne izročajo denarja neznanim osebam. "Prekinite klic in sami pokličite sorodnika ali druge zaupanja vredne osebe. O dogodku takoj obvestite Policijo na 113."

Občane ob tem pozivajo, da na tovrstne prevare opozorijo starejše družinske člane, ki so najpogostejše tarče.

