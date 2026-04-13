'Vaš sorodnik potrebuje denar': starejši tarča nove goljufije

V prvem primeru je starejša občanka, ki so ji dejali, da je njena hči v bolnišnici in da potrebuje denar, poklicala vnuka, ki je prevaro preprečil.

V drugem primeru pa je neznani moški poklical starejšo občanko in ji lažno predstavil, da je bil njen bližnji sorodnik udeležen v prometni nesreči. Ta naj bi nujno potreboval denar za operacijo. Klicatelj je z oškodovanko vztrajno govoril dlje časa ter jo s tem zadrževal na telefonski liniji, da ne bi mogla preveriti resničnosti informacij.

Medtem je na njen dom prišla neznana ženska, tej pa je oškodovanka v prepričanju, da pomaga sorodniku, izročila večjo vsoto gotovine.

Kot pojasnjujejo na PU Koper, gre za organizirano obliko goljufije, kjer sodeluje več oseb. Medtem ko ena oseba kliče in ustvarja občutek nujnosti, druga oseba pride po denar na dom.