Goljufu, ki je oškodoval slovensko podjetje, grozi do treh let zapora

PU Koper je v začetku leta 2019 prejela prijavo oškodovane družbe z območja Kopra, ki je bila finačno oškodovana. Iz prijave je izhajalo, da je storilec zlorabil elektronsko komunikacijo med slovensko in italijansko družbo, s katero je oškodovana družba poslovno sodelovala. Storilec je iz podobnega e-poštnega naslova, kot ga je uporabljala italijanska družba, pošiljal elektronska sporočila oškodovani družbi in se v njih predstavljal kot predstavnik te italijanske družbe. Že pričeto komunikacijo v povezavi s poslovnim sodelovanjem je le nadaljeval.

Iz policije sporočajo, da so za izsleditev in identifikacijo storilca iz tujine sodelovali s pravosodnimi organi Italije. Z mednarodnim sodelovanjem so pridobili podatke, da gre za 58-letnega državljan Italije, ki je z omenjenim manevrom storil kaznivo dejanje, s katerim bi si protipravno pridobil premoženjsko korist. Italijanski organi so osumljenega zaslišali in ugotovili, da je storilec v Italiji že bil obravnavan za podobna kazniva dejanja.

Na podlagi zbranih dokazov je bila zoper osumljenega podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru za storitev kaznivega dejanja goljufije (po 1. odstavku 211. člena KZ-1), za kar je zagrožena kazen zapora do treh let.

Policija še opozarja, da so v svetu že nekaj let razširjeni takšni ciljani vdori in zlorabe elektronske komunikacije. Napadalci vdirajo v e-poštne sisteme podjetij, od koder lahko spremljajo njihovo elektronsko komunikacijo s strankami. Ko pridobijo dovolj pomembnih informacij o poslovnih procesih, kupcu pošljejo lažno sporočilo o spremembi transakcijskega računa. Tako preusmerijo plačevanje računov in drugih stroškov na svoje lažne bančne račune.