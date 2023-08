Gorski reševalci spet z veliko dela: reševali zaplezane alpiniste in omagane planince

Popoldne sta pri sestopu s Triglava, med Triglavom in Triglavsko Škrbino, obtičala dva nepoškodovana planinca. Dežurna ekipa GRS Brnik ju je s helikopterjem rešila iz stene in prepeljala v dolino. Gorski reševalci GRS Bovec so bili v času intervencije v pripravljenosti na bovškem letališču.

Malo po 14. uri sta se v severni steni Cmira, v občini Kranjska Gora, zaplezala alpinista. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so lažje poškodovanega alpinista oskrbeli na kraju in nato oba s pomočjo helikopterja prepeljali v dolino.

Že zjutraj je v dolini Lepene proti Krnskemu jezeru v občini Bovec pohodnico obšla slabost. Na kraju jo je oskrbela dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik, s helikopterjem pa so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Gorski reševalci GRS Bovec so bili v pripravljenosti v Bovcu.

Megla pa je pot proti Storžiču prekinila dvema tujima pohodnikoma, ki nista mogla naprej. Gorski reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa GRS Brnik so ju locirali ter s pomočjo helikopterja SV nepoškodovana prepeljali do Doma pod Storžičem.

Reševalci so bili na delu tudi zvečer, ko so se v severni steni Triglava, v Skakaši smeri, zaplezali trije tuji planinci. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so jih s pomočjo helikopterja Slovenske vojske nepoškodovane prepeljali v dolino.

Zvečer pa so reševalci GRS Bohinj prvo pomoč nudili planinki, ki je omagala na poti proti Rudnemu polju in jo prepeljali do njenega vozila v dolini.

Gorska reševalna zveza Slovenije zato opozarja, naj bo varnost v hribih na prvem mestu. Pohodniki naj izbirajo cilje, ki so prilagojeni njihovim sposobnostim, v gore pa naj se odpravljajo le ustrezno opremljeni. Kljub lepemu vremenu je treba spremljati tudi vremenske razmere.