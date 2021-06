Pred predorom Šentvid zagorelo vozilo

Na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju je nekaj po 15. uri zagorelo osebno vozilo. Požar je že pogašen, promet pa spet teče tudi po voznem pasu, ki je bil zaradi dogodka nekaj časa zaprt.

Prometno-informacijski center je tudi tokrat voznike pozival, naj ustvarijo reševalni pas. Ta reševalcem omogoči, da pridejo pravočasno do ponesrečencev. Ko se zgodijo nesreče, so tako pridobljene sekunde in minute lahko tiste, ki odločajo o življenju.