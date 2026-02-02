Gorečega soseda skušal pogasiti z jabolčnim sokom

Plameni so se razširili na obleko 73-letnika, kar je opazil sosed. Ta je skušal 73-letnika, ki si je sam slekel jakno, pogasiti kar z jabolčnim sokom, so sporočili s Policijske uprave Koper.

"Pri tem je poškodovani zadobil opekline po zgornjem delu telesa," so dodali policisti. 73-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico Izola, kjer so ugotovili, da je utrpel lahke telesne poškodbe.

Policisti so opravili ogled kraja in bodo na državno tožilstvo podali poročilo.