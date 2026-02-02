Naslovnica
Črna kronika

Gorečega soseda skušal pogasiti z jabolčnim sokom

Koper, 02. 02. 2026 14.45

Avtor:
N.L.
Ogenj

V soboto je 73-letnik iz okolice Kopra želel zakuriti zeleni rez. Ker ogenj ni vzplamtel, je zeleni rez polil z bencinom, ognjeni udar pa je planil v njega. Moškega v plamenih je opazil sosed, ki ga je polil z jabolčnim sokom.

Plameni so se razširili na obleko 73-letnika, kar je opazil sosed. Ta je skušal 73-letnika, ki si je sam slekel jakno, pogasiti kar z jabolčnim sokom, so sporočili s Policijske uprave Koper.

"Pri tem je poškodovani zadobil opekline po zgornjem delu telesa," so dodali policisti. 73-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico Izola, kjer so ugotovili, da je utrpel lahke telesne poškodbe.

Policisti so opravili ogled kraja in bodo na državno tožilstvo podali poročilo.

požar bencin jabolčni sok Koper

Nevarni 44-letnik, osumljen uboja svaka, še vedno na begu

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tovariš Balki
02. 02. 2026 15.56
Ja ja....jabolčni sok trikrat na dan...odžene ogenj stran...pa to
Odgovori
0 0
Justice4all
02. 02. 2026 15.50
Jabolčni sok ,če ni segret ne more povzročati opeklin.Tudi alkohole ne vsebuje,torej ne gori...Povroča pa probleme z razmišljanjem tistim ,kateri nimajo osnove zdrave kmeške pameti...
Odgovori
0 0
galeon
02. 02. 2026 15.50
Vsi pametnjakovič zakurte se, pa potem polijte z jabolčnim sokom. Res ste telebani, tisti, ki mislite da sok gori.
Odgovori
+1
1 0
sivabrada
02. 02. 2026 15.45
Sem pa mislil,da tam pijejo Teran.
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
02. 02. 2026 15.57
Saj ga. Sok imajo pa za gašenje požarov. ;-))
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
02. 02. 2026 15.45
Kaj je zdej ... a gori jabolčni sok ali ne gori .. !!??
Odgovori
+4
4 0
murate
02. 02. 2026 15.29
Opekline so posledica jabolčnega soka ali vzplamtelega zelenega reza politega z bencinom.Če je gospod zavarovan za poškodbe bo zavarovalnico to zelo zanimalo...
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
02. 02. 2026 15.41
Možakarja je gorečega gasil z jabolčnim sokom, opekline je dobil pa od jabolčnega soka... Čestitke za nadpovprečno logično sklepanje.
Odgovori
+1
1 0
murate
02. 02. 2026 15.08
Članek ni čisto jasen a je dobil opekline od jabolčnega soka ali kot posledica kurjenja
Odgovori
+7
7 0
