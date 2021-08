Gorečo gumo odvrgel na hitro cesto, posledice bi lahko bile tragične

V četrtek okoli polnoči je neznani storilec na mostu za pešce z vnetljivo tekočino polil in nato zanetil avtomobilsko pnevmatiko in jo gorečo odvrgel na vozišče hitre ceste H2 v bližini izvoza Pobrežje, so sporočili s PU Maribor.

Pnevmatiko je z ročnim gasilnim aparatom pogasil eden od naključno mimo vozečih voznikov, dokončno pa gasilci. Po do sedaj zbranih obvestilih zaradi tega dejanja ni bil nihče neposredno ogrožen. Policisti storilca kaznivega dejanja – povzročitev splošne nevarnosti – še iščejo.

"Opisano dejanje bi lahko imelo tragične posledice za uporabnike hitre ceste," so dodali na Policiji in pojasnili, da so hitrosti vožnje na takih cestah relativno visoke, zato bi ob trčenju v avtomobilsko pnevmatiko ali pa ob umikanju lahko prišlo do izgube oblasti nad vozilom in seveda do prometne nesreče.

"Policistom bo dobrodošla vsaka informacija o tem dejanju ali storilcu, občani pa jo lahko sporočijo na telefon 113 ali na anonimni telefon Policije 080 1200," so še zapisali.