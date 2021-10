Gorelo v stolpnici v Štepanjskem naselju

Ob 22.06 je na Jakčevi ulici v Ljubljani zagorel pohištveni inventar, odložen v prvi kleti večstanovanjske stavbe, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Požar se je razširil na strop v kleti in zajel del izolacijskega materiala. Posledično so se skupni prostori 12-nadstropne stolpnice zelo hitro napolnili z dimom. Gasilci GB Ljubljana in PGD Štepanjsko naselje so požar pogasili, pregledali okolico in objekt prezračili. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti in reševalci NMP Ljubljana, ki so preventivno pregledali več oseb. Dve so oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Ena oseba se je nadihala dima, druga pa si je ob skoku z okna pritličnega stanovanja poškodovala gleženj.