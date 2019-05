Avtocesta pri Kranju zaprta v obe smeri: prevrnilo se je tovorno vozilo

Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri med priključkoma Kranj zahod (Naklo) in Kranj vzhod (Šenčur). V prometni nesreči je bilo udeleženo tovorno vozilo, so sporočili iz PU Kranj. Kot so pojasnili, se je vozilo prevrnilo in po cesti se je razsul pesek, ki ga je prevažal. Ta se je razsul na obeh straneh avtoceste pri viaduktu Rupovščica.

"Na avtocesti je med zaporo in mestom nesrece še več vozil, ki jim bo v najkrajšem času omogočena zapustitev avtoceste. Nihče naj sam ne obrača, ker jim bo predvidoma omogočena vožnja mimo kraja nesreče po odstavnem pasu," so opozorili na PU Kranj.

Avtocesta bo zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in razsutega tovora predvidoma dlje časa zaprta.

Voznikom svetujejo obvoze. Ta je možen za vozila do 7,5 ton brez prikolic po regionalni cesti skozi Kranj, piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra.