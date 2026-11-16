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Črna kronika

Več vozil trčilo, en poškodovan: gorenjska avtocesta še zaprta

Kranj, 16. 11. 2026 18.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Policija splošna

Zaradi prometne nesreče, v kateri je trčilo več vozil, je med priključkoma Naklo in Kranj zahod zaprta gorenjska avtocesta v smeri proti Ljubljani. Na kraju so vse interventne službe, ki izvajajo aktivnosti. Obvoz je urejen po regionalni cesti.

Gorenjski policisti so bili okoli 17.52 obveščeni o prometni nesreči na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med izvozom Naklo in Kranj zahodom. "Po podatkih s katerimi razpolagamo je v prometni nesreči udeleženih več vozil. Ena oseba je telesno poškodovana. Vse interventne službe so na kraju in izvajajo aktivnosti," so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi (PU) Kranj. 

Zaradi nesreče je avtocesta proti Ljubljani na tem odseku zaprta. "Policisti so pomočjo uslužbencev DARS in ostalimi interventnimi službami že vzpostavili začasno prometno signalizacijo in izvajajo preusmeritev prometa. Kmalu bodo policisti začeli sistematično sproščati vozila, ki so ostala na odseku, kjer je promet zaprt," so še sporočili iz PU Kranj. 

Vse udeležence prometa na tej relaciji Policija prosi, da hitrost in varnostno razdaljo prilagodijo stanju in gostoti prometa ter upoštevajo navodila policistov in ostalih interventnih služb.

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