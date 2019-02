Voznik tovornjaka zaradi bolezenskega stanja trčil v ograjo

Ob 16.35. uri se je na avtocesti med Podtaborom in izvozom za Naklo v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo tovorno vozilo. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je tovorno vozilo trčilo v odbojno ograjo nato pa ostalo na kolesih, vendar obrnjeno preko celotne avtoceste.

Kranjski gasilci so kraj nesreče prometno in požarno zavarovali, preprečili nadaljnje iztekanje goriva iz predrtega rezervoarja tovornega vozila, posuli izteklo gorivo, odklopili akumulatorje, preverili naloženi tovor, prečrpali približno 200 litrov preostalega goriva iz predrtega rezervoarja, razsvetljevali kraj nesreče in pomagali reševalcem NMP Kranj pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

Po tem, ko so policisti zaključili z obravnavo nesreče, so sporočili, da "okoliščine kažejo, da je trčenje voznika tovornega vozila v odbojno ograjo, ki razmejuje smerni vozišči avtoceste, posledica bolezenskega stanja". Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan, zato so ga odpeljali v bolnišnico.