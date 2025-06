Gorenjska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče

Iz Prometno-informacijskega centra sporočajo, da je zaradi prometne nesreče zaprta gorenjska avtocesta med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zato voznike pozivajo, naj vzpostavijo reševalni pas.

Obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti med priključkoma Brnik in Vodice.

Sicer pa je promet povečan proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med Nanosom in Gabrkom proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med Ljubljano in Grosupljim proti Novemu mestu.

Zaradi gradbenih del nastajajo zastoji tudi na cesti Ljubljana-Medvode v obe smeri.