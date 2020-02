Gorenjska voznica vozila s kar tremi promili alkohola v krvi

Kranjski policisti so v ponedeljek prejeli prijavo zoper voznico, ki je vozila "nezanesljivo". Voznico so ustavili, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal kar 1,44 miligrama alkohola v litru krvi, kar po starem merjenju pomeni kar tri promile alkohola.

"V prometu so to ekstremne in smrtno nevarne vrednosti, saj tak udeleženec v nobenem trenutku zagotovo ne ve, kaj se dogaja okoli njega in vozi povsem na pamet. Zelo nevarne so tudi že bistveno nižje vrednosti," opozarjajo kranjski policisti.

"Zato udeležence pozivamo, naj vozijo trezni, saj bodo le tako lahko najbolje reagirali na nešteto situacij, ki se v prometu odvijajo med vožnjo," so dodali.

"Če se je kdo od ene do druge točke kdaj pijan pripeljal brez nesreče, to ne pomeni, da je takrat premagal alkohol in da zna voziti pijan. Resnica je daleč od tega. Imel je zgolj srečo, da so drugi udeleženci znali pravilno reagirati na njegovo ali njeno nezanesljivo vožnjo in da ni prišlo do nesreče. Zato še enkrat, vozite trezni in ne ogrožajte življenj!"so jasni policisti.