Gorenjski policisti s pomočjo prijave odkrili telefoniranje med vožnjo

Gorenjski prometni policisti so v sredo popoldan na podlagi prijave obravnavali voznico, za katero so dobili prijavo, da med vožnjo dlje časa telefonira in da vozi prehitro ter na prekratki varnostni razdalji. Prijavitelj jo je prijavil na avtocesti pri Brezjah, policisti pa so jo pri prekršku zalotili na avtocesti pred Kranjem.

icon-expand Telefoniranje med vožnjo FOTO: Shutterstock Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, proti omenjeni voznici vodijo prekrškovni postopek zaradi uporabe telefona med vožnjo in neuporabe smernikov pri premikih z vozilom. Opozorili so, da so prehitra vožnja, prekratka varnostna razdalja, nepravilni premiki z vozilom, nezanesljiva vožnja in drugi potencialno nevarni manevri običajna posledica rabe telefona med vožnjo, saj se voznik ukvarja z napravo, namesto z vožnjo in spremljanjem prometa.