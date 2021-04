Gorenjski srednješolec naj bi načrtoval strelski pohod

S PU Kranj so sporočili, da bodo, skupaj z Generalno policijsko upravo, predstavili dosedanje ugotovitve zelo intenzivne kriminalistične preiskave, v kateri so slovenska Policija in ameriški varnostni organi preprečili izvedbo načrtovanih umorov z orožjem. Poleg tega pa bodo predstavili tudi delo Policije na področju preiskovanja in obravnave te vrste kriminalitete in usposobljenost preiskovalcev za obravnavo takih primerov.

Kot je neuradno izvedel Večer, naj bi nek srednješolec iz okolice Kranja, ki naj bi imel sicer težave v šoli, načrtoval strelski pohod, kot smo jim bili priča v ZDA. Na Darknetu naj bi naročil več kosov orožja, kar naj bi zaznali ameriški varnostni organi in o tem obvestili slovensko policijo.

