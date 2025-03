Po požaru na deponiji odpadkov policija ljudi poziva: Ne približujte se območju

Zagorel je večji kup plastike na deponiji CERO Puconci. Sprva je bilo aktiviranih 14 prostovoljnih gasilskih društev, pozneje pa še štiri. Na prizorišču je tako približno 100 gasilcev, poroča Vestnik. Po besedah vodje intervencije je bil požar hitro omejen in spravljen pod nadzor, od jutra pa poteka razkopavanje materiala in gašenje posameznih žarišč.

Ogled kraja požara trenutno še ni mogoč, zato policisti informacij o vzroku za požar in nastali škodi še ne morejo podati. "Zaradi gostega dima in morebitnih škodljivih snovi v zraku vse prebivalce okoliških naseljih pozivamo, da ne odpirajo oken in vrat ter da osebe s težavami dihanja ne zapuščajo domov, " so sporočili s PU Murska Sobota.

Opozorilo prebivalcem je izdala tudi občina: "Obveščamo vas, da je na območju podjetja CEROP izbruhnil obsežen požar. Zaradi gostega dima in morebitnih škodljivih snovi v zraku vse prebivalce okoliških naselij pozivamo: Ne odpirajte oken in vrat! Osebe s težavami dihanja naj ne zapuščajo domov! Pristojne službe so že na terenu in izvajajo vse potrebne ukrepe za omejitev požara in zaščito prebivalcev. Prosimo vas, da spremljate nadaljnja obvestila in ravnate skladno z navodili gasilcev ter civilne zaščite."