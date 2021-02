Gori Mozirska koča na Golteh

Ob 19.27 je zagorela planinska koča na Radegudi v občini Mozirje, piše Uprava za zaščito in reševanje. Posredujejo gasilci PGD Mozirje, Rečica ob Savinji, Pobrežje ob Savinji, Grušovlje, Gorica ob Dreti in Ljubno ob Savinji.

Mozirska koča stoji na 1356 metrov višine, na južnem pobočju Boskovca, najvišjega vrha Golt ali Mozirskih planin. Prvo Mozirsko kočo je zgradila Savinjska podružnica SPD in jo odprla že davnega 5. oktobra 1896 - planinska koča danes velja za eno najstarejših v Sloveniji. Povečali in preuredili so jo leta 1920, devet let kasneje pa poleg stare koče postavili novo poslopje, namenjeno predvsem smučarjem, piše na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Kočo je v času druge svetovne vojne požgal okupator, leta 1946 so nato celjski planinci zgradili novo, ki pa je pogorela v gozdnem požaru leta 1950. Kočo so znova obnovili in jo ponovno odprli naslednje leto, pestro zgodovino še povzema PZS.

Leta 1984 je kočo prevzelo PD Mozirje in jo temeljito obnovilo in posodobilo, otvoritev obnovljene koče je potekala ob njeni 90-letnici. Nazadnje je bila temeljito obnovljena leta 2011.