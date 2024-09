Gorska nesreča: 26-letnika pred hujšimi poškodbami rešila čelada

Planinec je pri tem utrpel poškodbo glave in so ga na kraju oskrbeli drugi pohodniki. Kasneje so posredovali tudi gorski reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, ki so na kraj poleteli s helikopterjem Letalske policijske enote in predvidoma lažje poškodovanega planinca prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Policisti so tujo krivdo izključili.

V soboto okoli 11.30 so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni o gorski nesreči med Doličem in Triglavom na območju občine Bovec. Skupina več planincev se je odpravila po označeni in zavarovani poti iz koče na Doliču čez Škrbino proti Triglavu. Na nadmorski višini približno 2.650 metrov je iz zgornjega dela stene začelo padati kamenje zaradi česar so se pohodniki naslonili proti steni. Kljub temu je večji kamen zadel 26-letnika, in sicer v zadnji del čelade.

Policisti opozarjajo: Na planinski pohod se je treba ustrezno pripraviti

Veliko ljudi se odloča za aktivno preživljanje prostega časa tudi v visokogorju, saj je planinstvo med ljudmi nadvse priljubljeno in je tesno povezano z rekreacijo, sprostitvijo in uživanjem v naravi, vendar pa je pri tem treba upoštevati osnovna gorniška pravila v izogib nevarnostim. Letošnja pohodniška sezona je še daleč od svojega zaključka, zato policisti PU Nova Gorica ponovno pozivajo k dobri pripravi na turo, opremljenosti, previdnosti, veliki odgovornosti ter zmernim in varnim odločitvam.

Vsakoletni množičen obisk slovenskih gora pri ljudeh prinaša varljiv občutek varnosti, zato se povečuje število nesreč, še pravijo in dodajajo, da na to vplivajo: telesna in duševna nepripravljenost, pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje trenutnih vremenskih razmer v gorah.

"Statistika gorskih nesreč kaže, da so padci, zdrsi in padajoče kamenje že vrsto let na prvem mestu med vzroki nesreč v naših gorah, sledijo pa tudi reševanja zaradi bolezni, slabosti in onemoglosti, nepoznavanja terena, odlomov in kotaljenja skal ter reševanja zaplezanih in prestrašenih pohodnikov. Da bi se temu izognili, se je v gorah treba držati osnovnih pravil," so še povedali.