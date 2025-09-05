Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Gorska nesreča na Tolminskem: po 160-metrskem padcu podlegel poškodbam

Tolmin, 05. 09. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

V tragični nesreči na Tolminskem se je pri hoji ob kolesu po prepadnem pobočju na dno soteske pri planini Temna brda smrtno ponesrečil 70-letni moški. Ker mu je spodrsnilo, je padel približno 160 metrov globoko in pristal v manjšem potoku, kjer je podlegel telesnim poškodbam.

Včeraj, nekaj po 17. uri, so novogoriški policisti prejeli obvestilo o gorski nesreči s smrtnim izidom na planini Temna brda. 

"Po sedaj zbranih podatkih sta se dva kolesarja vračala iz planine Razor proti Podmelcu (oz. do tamkajšnje železniške postaje). Omenjena kolesarja sta iz planine Razor prišla na planino Lom in nato nekaj časa nadaljevala po gozdni cesti. Nato sta zavila levo na staro italijansko mulatjero (oz. na staro utrjeno vojaško pot). Nesreča se je zatem zgodila na zelo strmem delu steze, ki vodi od planine Temna brda proti Selam nad Podmelcem," so sporočili s Policije.

70-letnik je blizu planine Temna brda izgubil ravnotežje. Ker mu je spodrsnilo, je padel približno 160 metrov globoko po zelo strmem in prepadnem pobočju na dno soteske in pristal v manjšem potoku, kjer je podlegel telesnim poškodbam. Drugi kolesar je takoj zatem na pomoč poklical Policijo.

Gorska nesreča na Tolminskem (fotografija je simbolična)
Gorska nesreča na Tolminskem (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

"Na kraju so posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah, ki so s helikopterjem Letalske policijske enote pokojnega z elektromotornim vitlom dvignili v omenjeno zračno plovilo in ga prepeljali na heliport v Tolmin," so še sporočili policisti.

Zdravnik ZD Tolmin je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Glede na sedanje ugotovitve je Policija tujo krivdo izključila.

nesreča tolmin temna brda kolo
Naslednji članek

Po vlomu prijeli tri odvisnike, med njimi tudi stari znanec Policije

SORODNI ČLANKI

48-letna pohodnica padla v smrt

Tragedija v Lizboni: v nesreči vzpenjače umrlo najmanj 16 ljudi

Med prečkanjem lesenega mostu zdrsnil, padel v globino in na kraju umrl

V Lizboni ustavili še tri vzpenjače, med žrtvami več tujcev

Huda nesreča vzpenjače v Lizboni: med 15 mrtvimi tudi tujci

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215