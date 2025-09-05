Gorska nesreča na Tolminskem: po 160-metrskem padcu podlegel poškodbam

Včeraj, nekaj po 17. uri, so novogoriški policisti prejeli obvestilo o gorski nesreči s smrtnim izidom na planini Temna brda.

"Po sedaj zbranih podatkih sta se dva kolesarja vračala iz planine Razor proti Podmelcu (oz. do tamkajšnje železniške postaje). Omenjena kolesarja sta iz planine Razor prišla na planino Lom in nato nekaj časa nadaljevala po gozdni cesti. Nato sta zavila levo na staro italijansko mulatjero (oz. na staro utrjeno vojaško pot). Nesreča se je zatem zgodila na zelo strmem delu steze, ki vodi od planine Temna brda proti Selam nad Podmelcem," so sporočili s Policije.

70-letnik je blizu planine Temna brda izgubil ravnotežje. Ker mu je spodrsnilo, je padel približno 160 metrov globoko po zelo strmem in prepadnem pobočju na dno soteske in pristal v manjšem potoku, kjer je podlegel telesnim poškodbam. Drugi kolesar je takoj zatem na pomoč poklical Policijo.