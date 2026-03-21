Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Zdrsnil je v globino in zaradi hudih poškodb umrl

Tržič/Kranj, 21. 03. 2026 13.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. Ne.M.
Iskalna akcija v smeri stene Begunjske Vrtače

V petek zvečer so kranjski policisti prejeli obvestilo o izginotju 42-letnega pohodnika, ki se je odpravil na območje Lenuhove grape pod Begunjsko Vrtačo. Po obsežni iskalni akciji so ga naslednje jutro locirali s helikopterjem. Moški je na višini okoli 1.700 metrov nadmorske višine zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

V petek okoli 18.30 je OKC PU Kranj prejel obvestilo o pogrešanem 42-letnem moškem, ki naj bi se v zgodnjih jutranjih urah odpravil na območje Lenuhove grape pod Begunjsko Vrtačo in se do takrat še ni vrnil. Takoj so začeli izvajati aktivnosti, da bi izsledili pogrešanega. Njegov avtomobil so našli na območju Ljubelja. 

Iskalna akcija, Koželjeva smer v severni steni Begunjske Vrtače
FOTO: PU Kranj

"Aktivnosti so se nadaljevale danes zjutraj in po podatkih s katerimi razpolagamo je pohodnika malo po 9. uri locirala helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Pohodnik se je po do sedaj zbranih obvestilih na Begunjsko Vrtačo povzpel po Lenuhovi grapi ter pri sestopu po Koželjevi smeri, na višini okoli 1.700 m.n.m., zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl," so sporočili iz PU Kranj. 

S helikopterjem Letalske policijske enote so ga prepeljali v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, so sporočili iz Policije. 

V iskalno akcijo so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Tržič in Radovljica ter tržiški policisti. Po vseh zbranih obvestilih bo o dogodku obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.

pogrešani Begunjščica Gorska reševalna služba

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596