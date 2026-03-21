Zdrsnil je v globino in zaradi hudih poškodb umrl

V petek okoli 18.30 je OKC PU Kranj prejel obvestilo o pogrešanem 42-letnem moškem, ki naj bi se v zgodnjih jutranjih urah odpravil na območje Lenuhove grape pod Begunjsko Vrtačo in se do takrat še ni vrnil. Takoj so začeli izvajati aktivnosti, da bi izsledili pogrešanega. Njegov avtomobil so našli na območju Ljubelja.

"Aktivnosti so se nadaljevale danes zjutraj in po podatkih s katerimi razpolagamo je pohodnika malo po 9. uri locirala helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Pohodnik se je po do sedaj zbranih obvestilih na Begunjsko Vrtačo povzpel po Lenuhovi grapi ter pri sestopu po Koželjevi smeri, na višini okoli 1.700 m.n.m., zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl," so sporočili iz PU Kranj.

S helikopterjem Letalske policijske enote so ga prepeljali v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, so sporočili iz Policije.

V iskalno akcijo so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Tržič in Radovljica ter tržiški policisti. Po vseh zbranih obvestilih bo o dogodku obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.