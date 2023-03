Gorski reševalci s helikopterjem reševali zaplezanega in poškodovanega alpinista

Sončno sobotno dopoldne je v hribe in na sneg privabilo številne ljubitelje zimskih aktivnosti, tudi alpinista, ki se je odpravil na pobočje Male Mojstrovke, kjer pa se je zaplezal. Posredovati so morali gorski reševalci, ki so alpinista prepeljali v dolino. Na pobočju Kalškega grebena v občini Preddvor in v Gradiški turi v občini Vipava pa sta se poškodovala turni smučar in alpinist.

Ob 9.01 se je na območju Župančičeve grape v občini Bovec zaplezal alpinist. Na teren so odšli gorski reševalci gorskih reševalnih služb Bovec in Kranjska Gora. Nepoškodovanega alpinista je v dolino prepeljala združena ekipa Gorske reševalne zveze in ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči, poroča uprava za zaščito in reševanje. Ob 12.29 se je na pobočju Kalškega grebena v občini Preddvor poškodoval turni smučar. Gorski reševalci so ga oskrbeli na kraju in ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Delo so imeli tudi reševalci Gorske reševalne službe Tolmin in njihova skupina v Ajdovščini. Zgodaj popoldne se je namreč v Gradiški turi v občini Vipava poškodoval alpinist. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.