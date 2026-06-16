Zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili danes ob 11. uri prek Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščeni o pogrešani 66-letni nizozemski planinki, ki se je skupaj s skupino pohodnikov nahajala na poti s Črne prsti proti Domu na Komni.
Po prvih ugotovitvah je pohodnica hodila v skupini šestih ljudi, ki so pohod začeli pri koči na Črni prsti. Med hojo so bili pohodniki razpršeni v manjših razmakih, pozneje pa so ugotovili, da ene izmed članic skupine ni več z njimi.
Ko so se odpravili po njeni sledi, so najprej opazili njeno pohodniško palico, kmalu zatem pa še poškodovano planinko pod prepadno steno na območju Črne prsti, v bližini Matajurskega vrha na nadmorski višini 1936 metrov. Zaradi izredno strmega in zahtevnega terena do nje niso mogli varno dostopati, zato so poklicali pomoč.
Na kraj so prišli reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, nato še dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je sodeloval tudi policist gorske policijske enote. Poškodovano planinko so na kraju oskrbeli, nato pa jo je vojaški helikopter prepeljal na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.
Policija bo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
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