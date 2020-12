Gospodarski kriminal: kriminalisti bodo predstavili rezultate obsežne preiskave

Na novinarski konferenci, ki jo bomo prenašali v živo ob 13. uri, bodo kriminalisti predstavili rezultate obširne preiskave gospodarske kriminalitete, v kateri so ugotovili sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kršitve temeljnih pravic delavcev, davčni zatajitev in kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo pravic pri združevanju družin in prejemanju socialnih transferjev.

Na novinarski konferenci bosta sodelovala France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije iz Policijske uprave Novo mesto in Dragan Obolnar, vodja Oddelka za poslovni in javni sektor iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. icon-expand