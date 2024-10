Gost v Kranju natakarici ukradel denarnico, plačal pijačo in odšel

"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je v lokal prišel gost, ki je za točilnim pultom naročil pijačo, in ko je natakarica zapustila šank, ji je iz torbice vzel denarnico in odšel na stranišče. Iz denarnice si je prilastil nekaj sto evrov, jo pustil tam ter se vrnil nazaj, plačal pijačo in lokal zapustil," so sporočili kranjski policisti.

Denarnico so na moškem stranišču našli drugi gostje. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in izsleditvijo storilca. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi storilec še ni bil izsleden, policisti za informacije naprošajo tudi javnost.

Neznani moški je star med 40 in 50 let, visok okoli 180 centimetrov in vitke postave. Ima temno rjave lase, oblečeno pa je imel belo srajco. Govoril je srbohrvaško.

"Vse, ki bi o drzni tatvini oziroma storilcu kar koli vedeli, prosimo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj, 04/233 64 00 ali interventno številko 113 ali na anonimni telefon Policije 080 1200," še naprošajo policisti PU Kranj.