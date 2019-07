Gostilniška pretepa: 26-letnik izza pasu potegnil pištolo in sprožil v zrak

Policisti PU Koper so bili v nedeljo malo po polnoči obveščeni o pretepu v gostinskem lokalu v San Simonu v Izoli. Sprla sta se 36-letni državljan Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini in 26-letni državljan Slovenije iz Maribora. Pri tem je mlajši s kozarcem po glavi udaril 36-letnika in ga lažje telesno poškodoval. Poškodovani in njegova partnerka sta že zapuščala gostinski lokal, ko je 26-letnik izza pasu potegnil pištolo in dvakrat sprožil v zrak. Policisti so mu odvzeli prostost, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in povzročitve splošne nevarnosti.

Nič bolj mirno pa ni bilo dan pred tem v gostinskem lokalu v Portorožu. V pretepu je bilo udeleženih več gostov lokala, pa tudi varnostniki, ki so delali v lokalu. Pretep se je nadaljeval tudi na cesti izven lokala. Pri tem je eden izmed udeležencev pretepa bil hudo telesno poškodovan, najmanj ena oseba pa lažje telesno poškodovana. Zoper več oseb bodo policisti podali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, hude telesne in lahke telesne poškodbe.