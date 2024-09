Nekaj čez polnoči so gorenjski prometniki obravnavali prometno nesrečo pri izvozu iz predora Karavanke. Na kraju so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 67-letni državljan Grčije, ki je vozil iz predora proti Kranju in kmalu po izvozu zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče, po katerem je takrat pravilno pripeljal drugi tuji voznik in v njega čelno trčil.