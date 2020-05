Grosuplje: namesto da bi policistu ustavil, je zapeljal proti njemu

Policisti so obravnavali voznika, ki ni želel ustaviti.

Kot so zapisali v poročilu PU Ljubljana, je 22-letnik, namesto da bi ustavil, z vozilom zapeljal proti policistu, ki je moral odskočiti, da se je izognil trčenju.

Policisti so zapeljali za voznikom in kmalu v bližini izsledili vozilo in osumljenca. V postopku je bilo ugotovljeno, da gre za večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

V zadnjih štirih letih mu je bilo v različnih postopkih zaseženih kar 26 osebnih avtomobilov, moped in tovorno vozilo. Tudi v tem primeru so policisti vozilo zasegli in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitev cestno prometnih predpisov. Prav tako policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.