Grozil, da bo uporabil strelno orožje, med intervencijo streljala tudi Policija

V sredo zvečer je v enem od naselij Mestne občine Nova Gorica prišlo do uporabe strelnega orožja. Kot so nam sporočili s Policije, so policisti prejeli klic občana, ki je grozil, da bo uporabil strelno orožje. Med policijsko intervencijo pa si je občan vzel življenje. Streljala je tudi Policija.