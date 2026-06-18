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Črna kronika

Mladoletniku grozila in ga polila s tekočino

Domžale, 18. 06. 2026 12.39 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Incident na območju Domžal

Policija na območju Domžal vodi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja groženj. Osumljenka je mladoletniku ob cesti grozila in ga polila z neznano tekočino, pri tem ni bil nihče poškodovan.

V uredništvu smo prejeli videoposnetek, ki prikazuje, kako ženska ustavi svoj osebni avtomobil in začne z neznano tekočino polivati fanta na mopedu.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so bili v torek popoldne obveščeni o "sumu kaznivega dejanja groženj, ki je bilo storjeno na območju Domžal, kjer je znana oseba izrekala grožnje mladoletniku in ga pri tem polila s tekočino".

V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala je manjša škoda, so sporočili s Policije. Policisti v zadevi vodijo predkazenski postopek in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

tekočina grožnja policija

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