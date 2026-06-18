Mladoletniku grozila in ga polila s tekočino

V uredništvu smo prejeli videoposnetek, ki prikazuje, kako ženska ustavi svoj osebni avtomobil in začne z neznano tekočino polivati fanta na mopedu.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so bili v torek popoldne obveščeni o "sumu kaznivega dejanja groženj, ki je bilo storjeno na območju Domžal, kjer je znana oseba izrekala grožnje mladoletniku in ga pri tem polila s tekočino".