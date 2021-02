Grozila prodajalcu, odtujila več tisoč evrov in pobegnila

V petek okoli 7. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed prodajaln na Poljanski cesti v Ljubljani. Po dejanju sta storilca peš pobegnila v smeri stare Ljubljane. V dogodku ni bilo poškodovanih.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Moška, ki sta izvedla tatvino, sta bila srednjih let. Eden je bil visok okoli 160 in drugi okoli 170 cm, oba kratkih temnih las, oba z zaščitno masko na obrazu in oba oblečena v črna oblačila, še dodaja Policija.