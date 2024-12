Pester božič v Šentjerneju: grozili policistom in vanje metali predmete

Od 21.30 naprej so policisti iz Šentjerneja prejeli več klicev zaradi moteče glasne vožnje z motorji ter pokanja v okolici Trdinove ulice. Na številko 112 so prejeli klic o potrebni zdravniški pomoči, ker naj bi bila ena oseba pošpricana z dražečim sprejem. V naselje so prispeli domači policisti in policisti posebne policijske enote, da bi vzpostavili javni red in mir ter identificirali kršitelje.

26-letni kršitelj iz Ribnice je med postopkom grozil policistom in hotel z njimi obračunati, ko so ga hoteli vkleniti, pa se je nanje spravil še 24-letnik iz Gazic in začel udarjati po policistih. Policisti so uporabili telesno silo, ju vklenili in odredili pridržanje zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Med postopkom je 19-letni domačin s plinsko pištolo streljal v zrak in metal predmete v policiste, zato bodo zoper njega ukrepali po zakonu o orožju.

V postopek se je vmešala še 28-letna domačinka, ki ni upoštevala ukazov policistov in si bo prislužila plačilni nalog. Nedostojno sta se do policistov vedla še 15-letni domačin, ki je pri tem poškodoval še službeno vozilo policije in ga bodo kazensko ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari, ter 39-letni domačin, ki bo tudi dobil plačilni nalog.

Tri osumljence bodo policisti kazensko ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na uradno osebo, groženj in poškodovanja tuje stvari. Od tega so dva najbolj razborita, 26-letnika iz Ribnice in 24-letnika iz Gazic, pridržali na policijski postaji.

Pet oseb bo dobilo plačilne naloge zaradi kršitev javnega reda in miru (neupoštevanje ukazov, nedostojno vedenje do uradne osebe ...), zakona o orožju in zakona o cestah (puljenje obcestnega količka za napade na policiste).

Na koncu se je tudi izkazalo, da nihče ni potreboval zdravniške pomoči, so še sporočili s PU Novo mesto.