Grozilna elektronska sporočila: Če ne boste plačali, vam bo razneslo bombo

Še posebej zastrašujoča so sporočila vsiljene pošte, v katerih prejemnikom, poleg zasebnikov so to tudi podjetja, grozijo, da bo pri njih razneslo bombo, če ne bodo plačali določene vsote. V drugih izsiljevalskih sporočilih pošiljatelji grozijo, da so izvedeli za načrte o ugrabitvi družinskih članov prejemnika in da so v zameno za določeno plačilo pripravljeni razkriti informacije o tem.

Kot psihološki pritisk se na primer uporablja tudi trditev, da je bil računalnik prejemnika tarča hekerjev, ki da so zbrali dokaze o obisku pornografskih spletnih strani. Storilci grozijo, da bodo to objavili, če se jim ne bo plačalo. Krožijo tudi sporočila z nacionalsocialističnimi grožnjami. Pošiljatelji pogosto grozijo tudi z objavo osebnih podatkov oziroma videoposnetkov in fotografij prizadetih.

Po mnenju avstrijskega kriminalističnega urada gre pri pošiljateljih za različne skupine. Pri sporočilih gre za vsiljeno pošto z izsiljevalsko vsebino, ki je izmišljena, četudi zveni verjetna. Vešči uporabniki z lahkoto spremenijo naslov pošiljatelja, do naslovov prejemnikov pa lahko pridejo po različnih poteh - ti so lahko ali javno znani, ali so javno objavljeni ali pa storilci do njih pridejo preko temnega spleta.