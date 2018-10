'Grozljivo pijana' voznica 'na polno pritiskala na stopalko za plin'

Kot so ob tem pojasnili na PU Kranj, so policisti "grozljivo pijano voznico" - kot so jo opisali - ustavili na podlagi prijave.



"Ko sta policista pristopila do voznice, ki je v prižganem avtu "na polno pritiskala na stopalko za plin" sta najprej menila, da je z njo nekaj narobe. Bila je namreč popolnoma odsotna. Zato sta jo spravila iz vozila in jo položila na bok ter poklicala reševalce, ki so ugotovili, da je njeno stanje "samo" posledica hude pijanosti," dogajanje opisujejo na PU Kranj.



Policisti so ji v postopku odredili pridržanje, proti njej pa poteka tudi prekrškovni postopek zaradi hujše kršitve prometnih pravil, so še sporočili.



In kot dodajajo: "Taka pijanost, ko človek ne ve zase, je hudo nevarna. Zelo nevarne pa so tudi manjše stopnje alkohola, saj na sposobnost vožnje vpliva že 0.09 mg/l alkohola kar je komaj 0,2 promila. V izogib hudim nesrečam vozite le trezni, ker boste le tako lahko kar najbolje reagirali na različne situacije in nevarnosti."