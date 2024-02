Gruzijec v avtu z bolgarskimi oznakami prevažal osem Turkov

Policisti so 29-letnega voznika Mercedesa S, ki je prevažal osem turških državljanov, obravnavali v soboto nekaj po 17. uri. V bližini so nato ustavili še osebni avtomobil Citroen C5 bolgarskih registrskih oznak. Ugotovili so, da sta 73-letni voznik iz Grčije in 23-letni sopotnik iz Gruzije državljanom Turčije nudila pomoč pri nedovoljenem prestopu meje. Državljanu Grčije in državljanoma Gruzije so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so jih privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z osmimi državljani Turčije še potekajo.

Nedovoljeni prehodi državne meje ob koncu tedna

Policisti so med 16. 2. in 19. 2. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Nova vas pri Mokricah, Velika Dolina, Mihalovec, Trnje) izsledili in prijeli 84 državljanov Sirije, 65 državljanov Maroka, 45 državljanov Afganistana, 19 državljanov Bangladeša, 12 državljanov Indije, devet državljanov Nepala, šest državljanov Rusije, šest državljanov Turčije, štiri državljane Alžirije, štiri državljane Eritreje, po dva državljana Irana, Pakistana, Tunizije in Somalije in po enega državljana Palestine, Egipta, Kameruna, Slonokoščene obale, Senegala, Iraka, Nigerije, Gane in Sierra Leone. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Golek pri Vinici, Veliki Nerajec) so prijeli 17 državljanov Maroka, 14 državljanov Sirije in dva državljana Alžirije in na območju PP Krško (Hrastek) štiri državljane Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni, so še sporočili iz PU Novo mesto.