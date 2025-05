'Halo, bi nadgradili spletno banko?' Primorski goljufi v akciji

Ajdovski policisti so v zadnjih dneh obravnavali tri primere spletne goljufije: dva na škodo gospodarskih družb in enega na škodo fizične osebe.

Po prvih zbranih podatkih je goljufija potekala tako, da je neznani storilec na elektronski naslov enega od podjetij na Severnem Primorskem posredoval sporočilo glede nadgradnje spletne banke.

Po več klikih na prejete spletne povezave je oškodovance po telefonu poklicala neznana oseba, ki se je lažno predstavila kot tehnična pomoč enega od spletnih ponudnikov različnih storitev. Neznani storilec je nato zlorabil transakcijski račun podjetja za 1555 evrov.

Tudi v drugem primeru je neznani storilec na elektronski naslov podjetja poslal elektronsko sporočilo glede nadgradnje mobilne ter spletne banke. Neznanemu storilcu je v drugo z računa gospodarske družbe uspelo odtegniti 15 tisoč evrov. Tudi ta primer Policija še preiskuje, obravnavala pa je še en primer spletne prevare na škodo fizične osebe.

"V torek, 6.maja, smo bili namreč obveščeni, da je neznani storilec po telefonu poklical oškodovanca in v nadaljevanju neupravičeno pridobil njegove osebne ter druge podatke. Storilcu je bil na ta način omogočen dostop do njegove spletne banke. Nedolgo zatem je neznani storilec opravil več nepooblaščenih transakciji z oškodovančevega bančnega računa in ga oškodoval za več deset tisoč evrov," so sporočili s Policije.

Policisti občane zato opozarjajo, naj bodo pozorni na tovrstna sporočila, ob zlorabi pa naj pokličejo na Policijo.