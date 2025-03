Helikopter in rešilec v gozd po poškodovani starejši osebi

Med delom v gozdu je včeraj nekaj pred 13. uro na 70-letnega moškega padla veja in ga hudo telesno poškodovala. "Na kraju je poškodovanemu prvo pomoč nudil drugi moški, s katerim sta opravljala dela v gozdu, nato pa zdravstveno osebje in reševalci Gorske reševalne službe Škofja Loka," so sporočili škofjeloški policisti.

"Opozarjamo, da se v gozd ne odpravljajte sami in ste pri sečnji in spravilu lesa posebej previdni," sporočajo s Policije in opozarjajo, da zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam. "Tudi ostali obiskovalci gozdov pazite na lastno varnost in se ne gibajte pod podrtim drevjem."