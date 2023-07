Helikopter poletel že trikrat: ena oseba umrla, druga huje poškodovana

Dopoldne je posadka policijskega helikopterja z dežurno ekipo za reševanje v gorah posredovala že trikrat, dneva pa še zdaleč ni konec. Sprva so na pomoč priskočili moškemu, ki pa je nato zaradi zdravstvenih težav umrl. Kasneje so reševali še pohodnico, ki se je huje poškodovala, in pohodnika, ki je med hojo omagal.

Okoli 8. ure zjutraj je med Vodnikovim domom in Studorskim prevalom reševalna ekipa skušala pomagati starejšemu moškemu z zdravstvenimi težavami. Kljub pomoči je slovenski pohodnik umrl. Okoliščine za zdaj kažejo na bolezensko stanje, so sporočili s PU Kranj. Ob 10. uri se je nato nad Smokuško planino poškodovala pohodnica. Med hojo je vanjo priletela skala in jo huje poškodovala. Nato je sledilo še reševanje na Vrtači, kjer je omagal pohodnik. Reševanje je posadka policijskega helikopterja opravila v sodelovanju z radovljiškimi gorskimi reševalci, dežurna ekipa pa je vmes na transport v zdravstveno ustanovo pripravila poškodovano pohodnico nad Smokuško planino. Policija znova opozarja na zahtevnost slovenskih gora in veliko odgovornost. "Dan je še dolg. Bodite previdni in pazite nase," sporočajo.