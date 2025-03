Heroin, kokain, marihuana, naboji in nož: šesterici do 15 let zapora

Murskosoboški kriminalisti so od marca 2024 preiskovali organizirano združbo več oseb, ki je trgovala s prepovedanimi drogami.

Šest osumljencev je zakrivilo več kot 20 kaznivih dejanj. Prodaja je potekala prek enega od osumljencev, ki je imel vlogo organizatorja. Osumljenci so delovali na območju policijskih uprav Murska Sobota in Ljubljana. Po hišnih preiskavah so osumljencem, starim od 27 do 38 let, odvzeli prostost, trije so priprti.