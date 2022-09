Heroin, kokain, vse to in še več so kriminalisti našli med hišno preiskavo

Ljubljanski kriminalisti so na območju Viča in v okolici Medvod opravili dve hišni preiskavi pri 23- in 44-letniku, v katerih so odkrili različne snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge. Odkrili so namreč več kot kilogram rjave prašnate snovi, za katero sumijo, da gre za heroin, nekaj čez 100 gramov bele prašnate snovi, za katero sumijo, da gre za kokain, ter štiri manjše zavojčke snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane snovi v športu. Zasegli so še več tisoč evrov gotovine ter pripomočke za preprodajo prepovedane droge.