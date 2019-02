Herojsko dejanje policista iz Brežic, ki je iz gorečega stanovanja rešil moškega

Varovanje življenja je ena temeljnih nalog in poslanstvo policistov. Nemalokrat se ti srečujejo z okoliščinami, ko je za dosego tega plemenitega cilja potrebna izjemna požrtvovalnost in hrabrost, ko za to da bi rešili drugega, nevarnosti izpostavijo svoje življenje.

Slovenski policisti imajo v svojih vrstah novega junaka, ki je za to, da bi rešil življenje drugega, nevarnosti izpostavil svoje. Branko Zupan, policist s Postaje mejne policije Dobova, je včeraj dopoldan, ko ni bil v službi, v večstanovanjskem stanovanjskem objektu v Brežicah, kjer živi, slišal krike sosede, da gori. Takoj se je odzval in stekel v pritličje, kjer se je po hodniku iz gorečega stanovanja 59-letnega moškega že valil dim.

Branko, ki je tudi sam prostovoljni gasilec, je na podlagi izkušenj vedel, da v takšnih razmerah šteje vsaka sekunda. S silo telesa je razbil vrata stanovanja, ki so bila zaklenjena. Gasilske izkušnje so mu narekovale, da se je po tleh, kjer je manj dima, skušal splaziti v smer, od kjer je bilo slišati stokanje moškega. S skrajnimi močmi je zadrževal dih, a mu do moškega ni uspelo priti. Nato se je hitro vrnil na hodnik, v nadaljevanju pa z gasilnim aparatom razbil okno stanovanja. Pričel je gasiti in pozival soseda, ki je obležal na gorečem kavču, naj se skuša približati oknu.

Potem ko se je moškemu vendarle uspelo dvigniti, ga je policist nagnil skozi okno, da je lahko zadihal. V tem trenutku pa so na kraj dogodka že prispeli njegovi kolegi

policisti in kolegi gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Brežice mesto. Reševalci so hudo opečenega moškega odpeljali v bolnišnico in po zadnjih podatkih naj bi bilo njegovo zdravstveno stanje stabilno. V bolnišnico je zaradi vdihavanja

ogljikovega monoksida moral tudi Branko, vendar je z njim vse v redu in je

že v domači oskrbi."Kljub temu, da je tak heroj, pa skromni Branko, policist z 29-letnimi izkušnjami in predani gasilec ki se ne želi izpostavljati, pravi, da ni storil nič izjemnega. Mi pa vemo, da je storil tisto največ, rešil je človeško življenje in v ta namen nevarnosti izpostavil tudi svoje," so zapisali novomeški policisti in dodali, da so nanj izjemno ponosni.