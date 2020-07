Potem ko se je v naselju Lahomno v občini Laško tik ob stanovanjski hiši udrla zemlja, zaradi česar se je tričlanska družina morala izseliti, so se danes pokazale nove razsežnosti. Hiša se vse bolj nagiba, ob udoru pa so se začele pojavljati razpoke, ki se hitro širijo tako proti dolini kot proti še dvema hišama, ki stojita višje. Družina je ostala brez vsega, domov se ne smejo vrniti niti po svoje stvari.

Včeraj zjutraj se je le pet metrov stran od hiše, kjer živi družina Krivonog – oče, hči in stric – naenkrat ugreznila zemlja. Nastala je luknja, velika 10 krat 15 metrov in globoka približno štiri metre, smo poročali že včeraj, ko nam je situacijo opisal poveljnik Civilne zaščite Laško Matjaž Pikl.

icon-expand Kuhinja Krivonogovih je cela popokala. FOTO: Občina Laško

Danes smo govorili s hčerko, 41-letno Karmen Krivonog, ki nam je pojasnila še več podrobnosti. Ko sva se slišali po telefonu, je ravno prispela pred svoj dom. "Hiša se nagiba, potaplja se kot ladja," je skrušeno dejala in v solzah nadaljevala: "Zdaj smo kot begunci v eni sobi s štirimi posteljami – trije odrasli, brez kuhinje, pralnega stroja, brez vsega."Civilna zašita Laško je namreč družino včeraj začasno preselila v penzion v središču Laškega, dokler jim ne uredi občinskega stanovanja.

Trenutna situacija in dogajanje v naselju Lahomno Matjaž Pikl je opisal, da izvajalci sicer še vedno nalagajo skale v in ob podor, da bi upočasnili polzenje zemljine, a se zemlja še vedno pogreza: "In to čedalje bolj. Pojavljati so se začele tudi velike razpoke, ki se širijo proti dolini in navzgor proti hišama z dvema družinama. Ob tem se nagiba in pogreza hiša Krivonogovih." Sicer še vedno čakajo na geologa, ki bi moral prispeti vsak hip, oceniti situacijo in povedati, kaj in kako naprej.

icon-expand Razpoke v zemlji se vedno bolj širijo. FOTO: Občina Laško

'Zbežala sem v pižami, bila sem prestrašena' Čeprav je Pikl že včeraj povzel dogajanje, ko se je začela pogrezati zemlja, je danes Karmen Krivonog natančno opisala, kaj so z družino doživljali. Že dan pred udorom, torej v torek, je slišala prvi pok, kot pri potresu. Nato je bil mir vse do srede zjutraj. "Zbudil nas je ropot, zato smo stekli ven. Jaz sem zbežala kar v pižami. Bila sem čisto prestrašena. V kuhinji, na hodniku so se pojavile velike razpoke in tudi na zunanji strani hiše. Na približno dve uri se je nagnila. Razpoke so bile vidne tudi na zemlji okrog hiše," se je spominjala včerajšnjega dne. Udrla se je tudi cesta, zato so jo zaprli. "Smetarski tovornjak bi se kmalu prevrnil, komaj so zbežali," je zatrdila Krivonogova. Po prvem šoku in ko je nehalo pokati, je družina iz hiše vzela najnujnejše osebne stvari. Morali so se namreč izseliti. "Spakirala sem zgolj dvoje hlač, majici, spodnje perilo ... nisem vzela niti krožnikov, pribora, albumov. Ravno sem si obnovila zgornje nadstropje, kjer živim, in zdaj je konec. Na koncu nimaš nič," so Krivonogovo znova preplavile solze.

icon-expand Poškodbe na hiši Krivonogovih. FOTO: Občina Laško