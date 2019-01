Hiša v občini Žalec po požaru ni primerna za bivanje

V soboto nekaj pred peto uro zjutraj je zagorel nadstrešek pri stanovanjski hiši v kraju Galicija v občini Žalec, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje. Ogenj se je razširil v notranje prostore in na ostrešje.

Aktivirani so bili prostovoljni gasilci iz društev Velika Pirešica, Ponikva pri Žalcu, Zavrh pri Galiciji, Žalec, Gotovlje, Ložnica pri Žalcu, Dobriša vas - Petrovče. Skupno je v intervenciji sodelovalo 60 gasilcev in osem gasilskih vozil, ki so skrbela za nemoten dotok vode.

Ogenj je uničil 30 kvadratnih metrov nadstreška, dva kvadratna metra ostrešja in 20 kvadratnih metrov kuhinje in opremo. Stanovanjska hiša ni primerna za bivanje.

Objekt so pregledali s termovizijsko kamero, ga prezračili in iz njega odstranili vse vnetljive stvari, na kraju pa je ostala požarna straža, je sporočil tiskovni predstavnik Gasilske zveze Žalec Tadej Zupan.

O dogodku so bili obveščeni predstavniki občine in občinske civilne zaščite. Gasilska intervencija se je končala okoli 8. ure, je še sporočil Zupan.