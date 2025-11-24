Svetli način
Črna kronika

Hišna preiskava: odkrili prostor za gojenje konoplje in 250 sadik

Trzin, 24. 11. 2025 08.31 | Posodobljeno pred 43 minutami

D.L.
Policisti so med hišno preiskavo na območju Trzina našli prirejen prostor za gojenje konoplje s pripadajočo opremo ter 250 sadik. Zoper osumljenca, stara 38 in 43 let, bodo podali kazensko ovadbo.

Policisti Policijske postaje Domžale so opravili hišno preiskavo pri 43- in 38-letnem osumljencu na območju Trzina, ki so ju sumili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

V okviru preiskave so odkrili in zasegli prirejen prostor za gojenje konoplje s pripadajočo opremo in več kot 250 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

Policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil, so zasežene predmete zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. Na pristojno državno tožilstvo bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

KOMENTARJI (4)

brabusednet
24. 11. 2025 09.49
+1
Vrtičkarja,ki čakata,da golobarji uzakonijo dovoljenje za gojenje travce.Pa spet brez veze referndum in denar stran vržen.
ODGOVORI
1 0
pravica1
24. 11. 2025 09.21
+5
Če bi sprejeli kar smo izglasovali, bi doma imel vsak tistih par rastlin, pa bi se eliminirali takšni modeli. \o/
ODGOVORI
5 0
Wolfman
24. 11. 2025 09.20
+2
Upam le, da osumljenca uspeta dobiti tistega, ki je zašpecal.
ODGOVORI
3 1
Slovenska pomlad
24. 11. 2025 09.16
+3
Ja in?
ODGOVORI
3 0
