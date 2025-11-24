Hišna preiskava: odkrili prostor za gojenje konoplje in 250 sadik

Na območju Trzina odkrili prostor za gojenje konoplje in zasegli sadike

Policisti Policijske postaje Domžale so opravili hišno preiskavo pri 43- in 38-letnem osumljencu na območju Trzina, ki so ju sumili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

V okviru preiskave so odkrili in zasegli prirejen prostor za gojenje konoplje s pripadajočo opremo in več kot 250 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

Policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil, so zasežene predmete zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. Na pristojno državno tožilstvo bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.