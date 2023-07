Hišna preiskava pri 46-letniku: zasegli drogo, tablete, gotovino

Novogoriški policisti so v torek ob sodelovanju s kriminalisti na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici opravili hišno preiskavo pri 46-letniku in v preiskavi našli več različnih snovi, tabletk in posušene zelene rastline, za katero sumijo, da je prepovedana droga.

Policisti so zasegli tudi 300 gramov snovi, za katero so v nadaljnjem postopku ugotovili, da je heroin. Zasegli so še 30 gramov snovi, za katero sumijo, da je metamfetamin, in več tabletk živo rumene barve.

Policisti PPIU Nova Gorica so zasežene snovi poslali v nadaljnjo analizo. Poleg navedenega so osumljencu zasegli tudi gotovino v višini tisoč evrov. Denar bi lahko izviral iz kaznivega dejanja, povezanega s prodajo prepovedanih drog.

Prav tako so mu zasegli druge predmete in elektronske naprave, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo v okviru predkazenskega postopka. Za 46-letnika so odredili pridržanje v prostorih Policije, po zaslišanju pa je sodnik zanj odredil pripor.