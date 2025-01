Hišna preiskava: zasegli heroin, metamfetamin, kokain ...

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so 10. januarja 2025 opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog stanovanjske hiše pri 43-letnem moškem na območju Ajdovščine. Osumljencu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje v policijskih prostorih. Policisti PPIU Nova Gorica so v okviru hišne preiskave našli in zasegli različne snovi, za katere je bilo kasneje ugotovljeno in potrjeno, da gre za prepovedano drogo. Prav tako so pri preiskavi našli in zasegli gotovino ter druge različne predmete oziroma pripomočke (tehtnice za natančno merjenje, elektronske naprave in nosilce podatkov).

V nadaljevanju postopka so ugotovili, da je navedeni osumljenec v objektu hranil skupno 40 gramov rjave grudičaste snovi in rjave prašnate snovi (sum prepovedane droge heroin), skoraj 10 gramov kristalkaste snovi (sum prepovedane droge metamfetamin), nekaj gramov bele prašnate grudaste snovi (sum prepovedane droge kokain) in večje število različnih tablet, ki sodijo med prepovedane substance. Policisti so zaseženo prepovedano drogo poslali v nadaljnjo analizo in rezultat opravljene analize je pozneje potrdil, da gre za različne vrste prepovedanih drog. Poleg navedenega so policisti pri hišni preiskavi zasegli tudi druge predmete (petarde, bodalo, naboji) in bodo zoper omenjenega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o orožju. Policija je o zasegu prepovedanih drog in drugih ugotovitvah s hišne preiskave obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.



Policisti so 43-letnega osumljenca 1. januarja 2025 s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli in izročili v nadaljnji postopek dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zoper osumljenega po zaslišanju odredil sodni pripor. Policisti so navedenega osumljenca v preteklosti že obravnavali za različna kazniva dejanja s področja prepovedanih drog, so pojasnili na PU Nova Gorica.