Hišna preiskava zaradi preprodaje pirotehnike v okolici šol

Policisti, ki so raziskovali sum nedovoljene preprodaje pirotehničnih izdelkov v okolici vzgojno-izobraževalnih ustanov na območju Krškega, so opravili hišno preiskavo na naslovu dveh mladoletnikov. Pri tem so našli in tudi zasegli 705 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov, dva naboja in kovinski bokser, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik Rangus.

Zoper mladoletnika bodo podali obdolžilni predlog zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o orožju.

Več primerov uporabe pirotehničnih sredstev med mladino so v zadnjem mesecu in pol obravnavali tudi na območju Policijske uprave Murska Sobota. Tako so že v začetku novembra mladoletniku zasegli nekaj pirotehničnih izdelkov in – podobno kot v Krškem – tudi bokser. 3. decembra pa so, potem ko so jih predstavniki šole na območju Murske Sobote obvestili, da so njihovi učenci v šolo prinesli pirotehnične izdelke in hladno orožje, na kraju zasegli 44 pirotehničnih izdelkov in spet – bokser. Postopek bodo uvedli zoper dva mladoletnika.

5. decembra pa so ob izvajanju nadzora v bližini drsališča v Murski Soboti imeli v postopku otroka, ki so mu zasegli sedem pirotehničnih izdelkov kategorije F3. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih, in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Uporabljajo jih lahko le strokovno usposobljene osebe. Policija je o dogodku obvestila tako zakonite zastopnike kot tudi center za socialno delo.

V kolikor se uporabi pirotehnike ne morete izogniti, nakup tovrstnih izdelkov opravite zgolj v specializiranih trgovinah in ne pri uličnih preprodajalcih na črnem trgu ali spletu, izdelke pa vedno uporabljajte zgolj v skladu z navodili proizvajalca, opozarja Policija. Vsa pirotehnična sredstva morajo biti v specializiranih trgovinah ustrezno označena, opremljena z deklaracijami, k izdelku pa morajo biti obvezno priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku.



Predvidena globa, ki jo za fizične osebe predvideva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov.